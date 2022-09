Stephen King on autor, kelle loomingu ainetel on loodud ligikaudu 100 filmi- ja telelavastust. Need ei ole pelgalt kinolinale kohandatud teosed, vaid ka teoste põhjal valminud stsenaariumid ja Kingi ideedest ainest saanud lood. 100 filmi ja seriaali üles loetleda on palju, ent 13 filmi on õudusžanri suure meistri teoste üles lugemiseks vägagi kohane.