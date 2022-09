Inspireerivad õhtud muusikageeniustega: Neeme ja Kristjan Järvi alustavad loominguliste kohtumiste sarja

Jutuajamise teemad on dirigeerimine, inimeste juhtimine ja ühendamine, loomingulise potentsiaali avaldumiseks vajamineva keskkonna loomine. Loomulikult kõneldakse ka muusikast kui neid teemasid ühendavast jõust ja allikast.

Neeme Järvi: «Dirigeerimine ei ole üksnes partituuri tundmine ja tõlgendamine, vaid see on ka loo rääkimine oma emotsioonide ja muusika kaudu. See ongi looming, ongi elu.»