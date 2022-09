Naasmine võluplaneedile: vaatajaid hämmastanud 3D-ulmeklassika saabub uuesti kinoekraanidele

«Noored filmifännid ei ole saanud võimalust seda filmi kinos näha,» ütles Cameron The New York Timesile antud intervjuus. «Nad võivad arvata, et on seda filmi näinud, aga tegelikult ei ole. Ja ma olin väga üllatunud nähes, kui ilus mu film restaureeritud kujul välja näeb.»

Cameron on enda sõnul teadlik sellest, kui palju on inimeste vaatamisharjumused vahepealsete aastatega muutunud voogedastusplatvormide tõttu. «Maailmas on tarbimine nüüd teistsugune, sest filmidele on kodus kergem ligipääs. Seda suuresti tänu voogedastusteenustele. Samuti on pandeemia jätnud jälje, sest vahepeal pidid inimesed sõna otseses mõttes eluga riskima, et kinos filmi vaadata.»

Cameron leiab, et pärast paari raskemat aastat otsivad inimesed jälle kinoelamusi. «Aegamööda naastakse vanasse rütmi. Jälle on ilmunud suurfilme, mida inimesed tõesti kinos näha tahavad. «Avatar» on sedasorti filmide isa. «Avatar» on täpselt selline film, mida peab kinos vaatama.»

Avatari filmide looja James Cameron. Foto: REUTERS/Fred Prouser/File photo/Scanpix