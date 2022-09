VABA AKADEEMIA ⟩ Imar Koutchoukali "Kultuurilised kokkupuuted Punasel merel"

Jõed, järved, mered ja muud veekogud ei lahuta, vaid ühendavad. Loengus räägitakse kokkupuudetest Punasel merel ning sellest, kuidas Araabia poolsaare ning Aafrika Sarve elanikud on teineteist läbi ajaloo kultuuriliselt ning poliitiliselt mõjutanud.

Loeng toimub 23. septembril kell 18.15 Tartus Jakobi kultuurikojas (Jakobi 41) ja kõik huvilised on oodatud.

SA Academia Artium Liberalium ehk Vaba Akadeemia on 2018. aasta alguses asutatud ühendus, mis koondab eesti haritlasi: teadlasi, mõtlejaid, intellektuaale ja õppijaid. Akadeemia eesmärgiks on luua tingimused renessansitüüpi haritlasringi tekkimiseks ja kujunemiseks kooskõlas vabade kunstide kontseptsiooniga. Akadeemia asutajateks on Marju Lepajõe, Mihhail Lotman, Ülar Ploom, Hardo Pajula ja Maria-Kristiina Lotman.