GALERII ⟩ Raju! Amon Amarthi ja Machine Headi kitarrimöirged kõmisesid Saku Suurhallis

Amon Amarth sai alguse aastal 1992, nende esimene stuudioalbum «Once Sent from the Golden Hall» nägi ilmavalgust aastal 1998. Tänaseks on kollektiiv välja andnud 11 stuudioalbumit.

Amon Amarth kuulutab: «Viikingid, meid kutsutakse taas haarangule! Nad ütlesid, et see ei ole võimalik, kuid segastel aegadel tuleb võtta eepilisi meetmeid! Amon Amarth liidab jõud meie pikaaegsete lõvisüdametega sõpradega, kõikvõimsa Machine Headiga, et raiuda järgmisel sügisel hävingurada üle Euroopa».