Seenemööbel ja tselluloosist valgustid: noored Eesti kunstnikud töötavad ainulaadsete materjalidega

Näituse kuraatori Karin Vicente 'i sõnul on autorid eksponaatide loomisel kasutanud digitehnoloogiaid, jätkusuutlikku materjaliarendust. Näiteks puudub Siim Karro mükoplastist (ehk seeneniidistikust ja saepurust) toodetel peaaegu jalajälg loodusele, aga Riina Õun on arendanud kombucha teeseenejoogi tööstusjääkidest nahalaadse materjali.

Lauri Kilusk ja Elize Hiiop on väljapanekule toonud mitu 3D-prinditud «võimatu» vormiga objekti, mille on teostanud arvutijuhitud robotkäsi, kasvatades teose kiht kihi haaval pastalaadese konsistentsiga savist, ehk prindib kunstniku loodud ja programmeeritud vormi. See tehnoloogia võimaldab teha ka kõige üllatavamaid vorme.