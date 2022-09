Alla Pugatšova: rahva primadonna putinliku Venemaa vastu

Venemaa popidiiva Alla Pugatšova 2009. aastal Moskvas. Pugatšova teatas siis, et on otsustanud oma 60. sünnipäeva eel karjääri lõpetada. FOTO: Alexander Natruskin / Reuters / Scanpix

Inimestel on nõukogude ajast ka helgeid mälestusi, mida nad ei lase jalge alla tallata. Nende mälestuste ülimaks sümboliks võib pidada Alla Pugatšovat. Ja nüüd ütleb see mälestus Putinile, et kõik, mis sa teed, on sitt. Suuremat ja ehk isegi fataalsemat lööki sellele süsteemile anda pole lihtsalt võimalik, leiab Ukraina presidendi kantselei juhi nõunik Aleksei Arestovitš.