INTERVJUU ⟩ Tiina Sarapu – mäluosakeste jälitaja

Tiina Sarapu on Eesti kontseptuaalne kunstnik, kelle põhiliseks meediumiks on klaas. Tema tööd on teostuselt rafineeritud, kandes oma abstraheerituses ambivalentseid tähendusi – luues ootamatuid seoseid mälupiltide (rõugud heinamaal, noodipuldid kontserdil) ning tänase ühiskonna materiaalse kultuuri (nagu päikesepaneelid) ja meie elustiiliga, mille osaks on saanud näiteks postipakkide saatmine, ekraanide kasutamine. Meisterlikult teostatud tööd on lakoonilised, pakkudes vaatajale palju ruumi isiklikuks interpretatsiooniks.