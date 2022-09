Sinu saatus ootab sind, oo inimkonna kaitsja!

Mõned teavad rääkida, et kõikse parem metal-muusika tuleb Skandinaaviast, täpsemalt muidugi Soomest ja Norrast, aga muidugi ka kahe suure metal’i-maa vahele jäävast Rootsist. On suur metal-muusika maa ka Ameerika, ent alati tundub, et seda mitte seetõttu, et nad raskemuusikat teistest kuidagi paremini teeks, vaid pigem seetõttu, et neil on maailmamuusikas kõige enam mõjujõudu, et miljoni võimaluse maal oma unistused teoks teha.