KALEVI ERILEHT ⟩ Spordifilmide klassika, mis väärib uuesti vaatamist!

Aastate jooksul on igal aastal ilmavalgust näinud mõni spordifilm. Mõni neist on hea, mõni parem ja mõni lihtsalt halb. On filme pesapallist, jalgpallist, poksist, maadlusest ning isegi tantsimisest. Omajagu filme on tehtud aga ka korvpallist ning sellesse nimistusse saab nüüd uhkusega lisada mängufilmi «Kalev» – 1991. aastal Eesti spordi ajalugu teinud Tallinna Kalevist rääkiv film, mille autoriteks on Ove Musting, Mehis Pihla ja Martin Algus, režissööriks Ove Musting ning produtsentideks Pille Rünk ja Maria Advjuško.