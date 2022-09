Kas oodata on uut supergruppi? Oasise Liam Gallagher ühendab jõud legendaarse kitarristiga

Nüüd kinnitas värskelt 50-aastaseks saanud Gallagher Matt Wilkinsonile antud intervjuus, et kavatseb Squire'iga kindlasti koostööd teha. Nii The Stone Roses kui ka Oasis on praeguseks laiali läinud.

Minevikus on Gallagher öelnud, et tema unistuste supergruppi kuuluksid keegi The Stone Rosesi koosseisust ning The Verve'ist tuntud Richard Ashcroft, kes ühtlasi on Gallagheri lähedane sõber.