VIDEOREPORTAAŽ ⟩ Geniaalse Andy Warholi fotonäitus paljastab Eestis seninägemata polaroidipärlid

Andy Warhol on üks kõige tuntuimaid 20. sajandi kunstnikke, kes oma töödega meile nii tuttavaks saanud, et me ei suudagi mõista seda, millist hämmingut ja põnevust tema tööd omal ajal tekitasid. Warhol oli uudne mõtleja, pioneer oma vallas, kes oskas näha kaasaaegse elu tühjust ning kasutada seda edukalt ära oma kunstitöödes.