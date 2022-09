«Kalevi» võtteplatsil. Mustingu arust on oluline, et peamised detailid ja sündmused oleks täpsed. Siin juhendab Mait Malmsteni (Jaak Salumetsa rollis).

Režissöör Ove Musting kinnitab, et «Kalevi» filmis on kõik sündmused ja faktid tõesed, välja arvatud need, mis on täiesti välja mõeldud.