Muusikakultuuri nimel: noored talendid otsivad muusikutele eratoetust uhke galakontserdiga

Üle maailma on eratoetamist kultuuris väga palju – Ameerikas näiteks sümfooniaorkestrid ainult selle toel tegutsevadki. Meie kultuurimaastikul on erakapitali toetus veel pigem uus asi. Kuid kultuuri investeerida on väga tänuväärne ja toob palju tagasi. See ei ole mitte ainult materiaalne: nii saab oma äritegevusega luua püsivamat ja kestvamat väärtust. Suvisel Pärnu muusikafestivalil ütles Paavo Järvi selle kohta väga hästi: see ei ole mitte ainult majanduslik panustamine, see on missiooniga panustamine.»