Oliver Heldens ja Becky Hill – «Gecko (Overdrive)»

Becky Hillist on vaikselt, aga kindlalt saanud üks minu lemmikuid. Lisaks fantastilisele häälele on inglanna üheks trumbiks teha koostööd elektroonilise muusika artistidega, kellega tasub koostööd teha. Ja Oliver Heldens on kindlasti selline mees. Hilli vokaaliga vürtsitatud «Gecko» puhul asi nii pole: see kõlab ka kaheksa aasta vanuselt ahjusoojana.