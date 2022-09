NÄDALA PLAAT ⟩ Jakob Juhkami kujutlusvõime tulevärk

Teatri sümboliks on teadupärast mask, või õigemini kaks maski, üks nutab, teine naerab. Mingis mõttes proovib erinevaid maske ette ka Juhkami «L», ehkki neid naervaid tundub olevat rohkem. Kuigi rõhutaksin sõna «tundub». Plaat sisaldab 28 lugu ja salvestatud on need ajavahemikus 2018–2022. Plaat on fragmentaarne ja stilistiliselt kirju.