KULTUURIS KUUM ⟩ Riho Soonik: pidin ameeriklasele selgitama, miks on WCs poti asemel räpased jalajäljed

Filmi näinuna saan vastata, et Priit Võigemasti roll pole just suur, aga mängib tabavalt. Täpselt. Ei mingit groteski või karikatuuri. Soonik rahuneb. (Intervjuu toimus enne filmi «Kalev» esilinastumist. - R.R.)

Pean talle siiski tunnistama, et särav põhiroll on ses filmis ikkagi Mait Malmstenil Kalevi karismaatilise peatreeneri Jaak Salumetsa kehastajana. Soonik on filmis taustategija. Nagu oli seda 30 aasta eest Kalevis.