Disainiauhindadel võidutsesid ka seenematerjalist valgustid

Insener-tehnilise toote disaini kategooria võitja on uudne põiekateetri kinnitussüsteem, mille disaini autorid on Henry Markus Gregory, Kertu Liisa Lepik ja Linda-Maria Varris ning nende Eesti Kunstiakadeemia praktikajuhendaja Mihkel-Emil Mikk. «Projekti puhul motiveeris meid kõige enam see, et saime lahendada veel puutumata, kuid väga olulist probleemi, mis mõjutab väga suurt tihti tähelepanuta jäävat sihtgruppi. Ammutasime inspiratsiooni nii teistest meditsiinitarvetest, suusaklambritest kui ka lambilülititest,» tutvustas disainitiim võidutoodet.