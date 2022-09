Helena Tulve: mulle meeldib rohkem ehitada kui lõhkuda

Veneetsia biennaalil on tavaks, et pärast esiettekannet toimub järgmise päeva hommikul temaatiline vestlusring. Suurem osa vestlusest käib itaalia keeles, nii et mul jääb üle ainult keele ilu tunnistada. Helena Tulve räägib õnneks inglise keeles. Meie vestlus toimub eesti keeles. Nii et tõeline paabel.