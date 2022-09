Robbie Williams 25: võimsale turneele suunduv muusikalegend esineb Riias

Piletimüük algab Piletilevis 30. septembril kell 11. Live Nation Estonia, FBI ja Positivus festivali kontserdiklubi liikmed saavad pileteid osta varem eelmüügist alates 28. septembrist kell 11, kasutades koodi, mis saadetakse registreeritud kasutajatele.

Robbie Williams on mitmekordselt auhinnatud ja rekordeid purustanud inglise laulja ja laulukirjutaja ning meelelahutaja. Uue kontsertturnee «XXV» raames kuuleme 25 aasta parimaid hitte uues helikeeles, mis on salvestatud koos Metropole Orkestriga, alustades publiku lemmikutest «Angels», «Let Me Entertain You» kuni «She's the One» ja paljude teisteni.

Viimane album «XXV» on ametlikult purustanud kõik Official Charti rekordid ja on hetkel esikohal – see on Williamsi 14. number 1 sooloalbum, mis teeb temast artisti, kellel on kõige rohkem esikoha albumeid Ühendkuningriigis, ületades legendaarse Elvis Presley rekordit. Robbie Williams on Briti ajaloo üks äriliselt edukamaid sooloartiste.

2022. aasta septembris ilmuv album «XXV» tähistab asjaolu – tähelepanuväärne, ebatõenäoline, vaieldamatu –, et nüüdseks on möödunud üle kahekümne viie aasta sellest, kui Robbie Williams lahkus poistebändist Take That, et teha soolokarjääri, mida keegi, isegi mitte tema ise, ei osanud veel päris hästi ette kujutada.

Mis on siis alates sellest ajast juhtunud... noh, osa sellest loost saab jutustada müügi- ja statistiliste näitajate kaudu: üle 85 miljoni müüdud albumi kogu maailmas, neliteist Ühendkuningriigi number üks albumit; neliteist number üks singlit; kõige rohkem müüdud kontserdipileteid ühe päeva jooksul (1,6 miljonit 19. novembril 2005), rekordilised kolm õhtut Knebworthis 2003. aastal 375 000 inimesele, paralleelselt suured edusammud tema swing-albumite ja uuesti kokku kutsutud ansambliga Take That, enneolematu ja ületamatu – 18 Brit auhinda, jõulualbum, X-Factori žürii liige, «Royal Shakespeare Company» muusikal «The Boy in the Dress», arvukad koostööprojektid muusikas, kunstis, raadios, raamatutes, moes, televisioonis ja filmis ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi.