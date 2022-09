Selgus Edvin ja Lembe Hiedeli nimelise toimetajaauhinna tänavune laureaat

Krista Mõisnik (snd 1941) on lõpetanud Tartu ülikooli eesti filoloogia erialal. Toimetajatööle pühendus ta pärast õpetajaametist pensionile jäämist aastal 2000. Sellest peale on Krista Mõisniku toimetajakäe alt ilmunud eri kirjastustes üle 150 teose, nii Eesti autorite loomingut kui ka tõlkeid vene, soome, inglise ja saksa keelest. Krista Mõisnik on laitmatu stiilitunnetuse ja ärksa tajuga peenetundeline toimetaja, kes süüvib nii teksti keelde kui ka sisusse, andes suure panuse kvaliteetsesse emakeelsesse kirjavarasse. Tema väärtuslikud nõuanded ja julgustav kriitika on aidanud eriti algajatel tõlkijatel oma tööd mõtestada ja oskusi lihvida.