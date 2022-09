Korvpallifilm noolib kuldmehikest: Eesti saadab «Kalevi» Oscarit püüdma

«Kalev» sai žürii poolt neli häält. Teiseks jäänud film, mis sai kolm häält, oli Jaak Kilmi lavastatud koguperepõnevik «Tagurpidi torn». Selle kohta lausus üks žürii liikmetest: «Valikus olevatest filmidest on ta tervikuna minu silmis tugevaim. Sotsiaalseid murekohti käsitlev põnevik suudab hoida tempot, tekitada ebamugavust vaatajas ning filmi lõpuks ka palju küsimusi õhku visata.» «Noortefilm, mis sobib ideaalselt ka täiskasvanutele, viies vaataja mälestuste radadele, mis on vaikselt sumbunud me alateadvusesse,» lisas teine liige.

«Kalevi» üks produtsentidest Pille Rünk sõnas peale žürii otusest teadasaamist: «On õnn, kui kokku saab hea lugu ja sellega hästi kokku kõlksuv loominguline meeskond. Loodan siiralt, et eesti vaataja, kellele mõeldes see film ju on esmajoones tehtud, saaks selle kinosaalis suurel ekraanil ära vaadata.»

Rünk lisas, et filmi tehes käisid suur rõõm ja väike hirm ikka käsikäes. «Ja sellele järgnes kohe suur tänutunne kõigi tegijate ees, kes selle filmi sündi on erakordselt palju oma annet ja oskusi panustanud. See on üks meie väikese Eesti lugu – meie ajalugu, meie identiteet ja meie (spordi)legendid,» ütles Rünk. «Hetkel on ennustamatu, kuidas see kõnetab ookeanitagust valijaskonda. Aga loodame, et meie karuselt helge ja armastusega tehtud film läheb Ameerika filmiakadeemia liikmetele korda.»