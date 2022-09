ARVUSTUS ⟩ Kris Lemsalu näitus: Kui hilpharakast saab ekspordiartikkel

Ei, see oleks liiga udune selgitus, andekaid noori kunstnikke on teisigi. Ta ei ole oma tuntuse eest samuti kellelegi võlgu (loe: ta ei ole näiteks kohaliku kuulsa poplaulja Liis Lemsalu vanem õde või midagi muud sellist labast). Ei, siin peab taustal olema midagi muud, ­millele kunstnik on pihta saanud, ­mingid sügavamad hoovused visuaalkultuuris.