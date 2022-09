Parkway Drive väljakannatamatu õudusunenägu

Austraalia bänd, mille juured on sügaval nullindate esimese poole metalcore’i ja emo skeenes, on end «Darker Stilli» kaudu teinud kättesaadavaks laiemale publikule. Mõnel puhul võiks seda pidada negatiivseks nähtuseks, et žanritruu bänd kahe albumi vahel eksirännakule läheb, et siis karakteristlikust helist võõrdununa otsast alata, ent näib, et see ei kehti Parkway Drive’i puhul.

See on küll võrdlemisi sarnane suunamuutusega, mille teinegi metalcore’i juurtega ansambel Avenged Sevenfold pärast Jimmy (The Rev) Sullivani surma «Hail To The Kingiga» ette võttis: trummid on aeglasemad, vokaal piiripealselt selgem ja album tervikuna vähem raske igal võimalikul moel, ent see on nii palju parem. Sedavõrd palju tugevam.