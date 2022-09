Kõmuline elulooraamat avab tippkokk Anthony Bourdaini viimaste elupäevade nukruse

11. oktoobril ilmub kirjastuselt Simon & Schuster uus Anthony Bourdaini biograafia, mille autoriks on ajakirjanik Charles Leerhsen. Elulooraamat «Down and Out in Paradise: The Life of Anthony Bourdain» paljastab pained, mis vaevasid telestaarist tippkokka enne enesetapu sooritamist, vahendab Deadline.