Metsikult ambitsioonikas: Tom Hanks avaldab tuleval aastal debüütromaani

Oscari-võitja Tom Hanks avaldab tuleval aastal debüütromaani pealkirjaga «The Making of Another Motion Picture Masterpiece». Hanks on varasemalt kirjutanud lühijutukogu «Ebaharilik šrift» ning tema järjekorras teine ilukirjanduslik teos on selle kirjastaja sõnul «metsikult ambitsioonikas» lugu filmi tegemisest, vahendab Rolling Stone.