Barbaris tähistatakse reedel Jerry Lee Lewise sünnipäeva

Juba 1956. aastal Memphises esimesed lood salvestanud artist on oma seitse kümnendit väldanud karjääri jooksul teiste seas välja andnud 30 Billboardi esikümnesse jõudnud lugu ning tüürinud oma loomingulist laeva rock’n’rolli, rockabilly ja kantrimuusika stiilide vahuses meres. Pea kuraditosinat kuldset plaati omava Lewise panus nendesse žanritesse on olnud võimas. Ta on vastu võetud Rock and Roll Hall of Fame’i aastal 1986 ja Country Music Hall of Fame’i aastal 2022.