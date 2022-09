KULTUURIS KUUM ⟩ Mina olin siin 2: Sass Henno paljastab, kuidas sündis järg tema kuulsaimale romaanile

Saates räägib Sass Henno esimese romaani fenomenist ning reedab, miks tal otsustas 17 aastat hiljem samade tegelaste juurde naasta. Saame ka teada, kuidas Henno on vahepealsetel aastatel kirjanikuna muutunud, kes on tema peamised eeskujud ja mismoodi saaks Eesti kirjandusmaastikule meelitada uusi andekaid noori kirjutajaid.

Saate teises pooles räägivad Henno ja Sauter avameelselt laste seksuaalsest väärkohtlemisest. Mida pidada seksuaalseks väärkohtlemiseks, kuidas seda märgata, kas väärkohtlejad on üldse võimelised muutuma ning millised on Henno isiklikud kogemused, kui ta on aastate jooksul läbi viinud sellealaseid koolitusi?