Šokeerivad joonistused Putinist ja Hitlerist: Kuku Kultuuritornis avatakse Endel Saarepuu karikatuurinäitus

Näituse kuraatori ja NOBA.ac kunstikeskkonna eestvedaja Andra Orni sõnul Saarepuu pilapildid ei halasta ega unusta. «Pärast rahvusvahelist skandaali, kus Rootsi kunstnik Lars Vilks sattus prohvet Muḩammadi karikatuuride eest islamiäärmuslaste põlu alla ning talle tehti lausa mõrvakatseid, on kogu lääne karikatuurimaailm muutunud kordades ettevaatlikumaks - vaikselt on toimunud enesetsensuur. Saarepuul aga julgusest ja skandaalsest materjalist puudust ei tule, ning ta juhib jätkuvalt hulljulgelt tähelepanu inimlikele nõrkustele ning poliitilise elu varjukülgedele,» selgitab kuraator. «Saarepuu tööd võivad meeldida, aga need võivad ka väga närvidele käia ja vastumeelsust tekitada. Teisalt on tema looming kui meeldetuletus, et üks vaba ühiskonna nähtustest on vabameelne kunst ja mõnus huumor,» sõnab Orn.