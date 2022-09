Nile Rodgers sai sünnipäevakingiks vägeva nimekaimu

Rolling Stone'i andmetel avastati Nilerodgers (191911) esmakordselt 2005. aasta aprillis. Lowery läbis Rahvusvaheline Astronoomiauniooniga ametliku protsessi, et kartulikujuline asteroid nimetaks ametlikult ümber Rodgersiks. Lowery ütles väljaandele, et Nilerodgers (191911) on Maast umbes 300 miljoni miili (482 803 200 kilomeetri) kaugusel. Asteroid on umbes 2,4 kilomeetrit lai ja Lowery sõnul «hävitaks see Maa, kui asteroid peaks orbiidilt välja kukkuma, mis on üsna ebatõenäoline».