Festheart: LGBT+, katoliiklus ja Fassbinder

Küll aga on riikides, mis on religioossemad kui Eestis, LGBT+ inimestele religioonteemad väga olulised, mistõttu sattuski programmi lausa kolm religiooni ja LGBT-teemat käsitlevat filmi. ««Kõik meie hirmud», kus tegevus toimub väikese Poola küla padukatoliiklikus kogukonnas, moslemitele keskenduv «El Houb – armastus» ja Jehoova tunnistajatest rääkiv «Sa võid elada igavesti»,» loetleb Teras. Tema sõnul tuleb religiooniteema puhul vaadata laiemat pilti ning mõista, et geiteemad ei ole ainsad, mis konservatiive marru ajavad. «Eks ole teisigi teemasid, mis neid ärritavad,» ütleb ta.