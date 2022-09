Naudi nokupilti kui elu väikest hetke!

Foto pole see esimene meedium, mille järgi popkunsti isa tuntakse, aga hea, et maestro (selle sõna juurde võime hiljem veel tagasi tulla) saab sellestki küljest tutvustatud. Tema maalide ja graafika ning audiovisuaalse toodangu järgi (eelkõige filmid) tuntakse rohkem. Neid mõlemat on varem Eestis ka esitletud.