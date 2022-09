Kinos Sõprus linastub 2. oktoobril Stephen Kingi menuromaanil põhinev õudusfilm «Surmahotell», mis on äratanud närvilist vaimustust kõigis peale Stephen Kingi enda. «Surmahotellist» mõeldakse kui mõistatusest, mille analüüsimisel on osa fänne nii ränka vaeva näinud, et filmistseenide põhjal kanti paberile lausa Overlooki hotelli siseplaan.