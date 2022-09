KULTUURIS KUUM ⟩ Kas Tartu toomkiriku võiks uuesti üles ehitada?

Tegemist pole ühe toreda kunagise kirikuga, vaid keskaegse Eesti suurima pühakoja ning Tartu ühe kõige olulisema mälestisega. Samuti Lõuna-Eesti ühe vanima ehitisega, mida on ka silmaga näha – see laguneb vaikselt, ent pidevalt, nii nagu varemetele omane. Kuid hoonel on lisaks keskajale ka uuemaid väärtuslikke kihistusi, eelkõige ülikooli raamatukogu aeg (1803–1981).