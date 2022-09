Voces Tallinna esiettekandel jõuavad publikuni Pärt Uusbergi «Taaveti laulud»

«Mis veel aga Kreegi puhul inspireerib, on see, et ta on suutnud väga väheste vahenditega luua minu meelest väga sügava maailma. Ehe näide on tema Taaveti psalmid, mis ei ole kuskilt otsast üleliia keerulised, aga mis on meie koorimuusika tõeline klassika,» tutvustab kava koostamise tagamaid helilooja ja dirigent Pärt Uusberg.

Ka Voces Tallinnal on juba varasemast eriline side Pärt Uusbergi ning Taaveti lauludega. «Taaveti laulud on sündinud mitmes jaos. Kõige alguseks oli 2010. aastal Taaveti laulude uute tõlgete puhul korraldatud heliloomingu konkurss. Kusjuures helitöid kandis ette just Voces Musicales (Voces Tallinn). Nii et nähtavasti algusest peale olen kirjutanud oma Taaveti laule just Vocesele. Tookord sündis Taaveti laul nr 121, mis pälvis konkursil esimese koha. Kuna kasutasin vaid osaliselt 121. psalmi teksti, kirjutasin esiti veel sahtlisse sellest psalmist teise osa. Aega läks mööda ja peas hakkas idanema mõte, et kunagi tahaks laiendada oma Taaveti laule seitsmeosaliseks tsükliks, mida raamistaksid need 121. psalmi esimene ja teine osa.» Kontserdil tulevadki ettekandele nii Uusbergi kui ka Kreegi kõik seitse Taaveti laulu.