Võimas ümmargune number! «Müstiline Venemaa» jõuab Vikerraadio eetrisse tuhandendat korda

Vägeva numbriga saates kõnelevad sarja autor, ajaloolane David Vseviov ning kirjanik ja ajakirjanik Andrei Hvostov Venemaa minevikust ja selle tõlgendamisest ning võimalikest arengustsenaariumitest. 28. septembril koos publikuga salvestatud saade on kaheosaline: esimene osa, 1000. saade on kavas 2. oktoobril ja teine, 1001. saade 9. oktoobril kell 11.20.

Vikerraadio kodulehelt, mobiiliäpist ja Jupiteri lehelt on sarja tänaseks järelkuulatud üle 6,6 miljoni korra. Populaarseim saade räägib Stalini religioonipoliitikast, teisel kohal on NSV Liidu ja Hiina suhted 1958. aastal ning seejärel tulevad saated, mis jutustavad Peterburi söögikohtadest, sealsest meelelahutusest ja bürokraatiast. Suurt huvi on pakkunud ka saated Žukovist, Beria arreteerimisest ja tapmisest ning Stalini viimastest päevadest ja vaimsest tervisest.