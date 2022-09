NÄDALA PLAAT ⟩ Pimeduse Vürsti õnnenumber 13

Plaadil teeb kaasa trobikond kitarriste, kelle nimekiri kõlab nagu rock’n’roll’i kuulsate kitarristide halli kataloog, alates pisut ootamatutest kitarriässadest, nagu Jeff Beck ja Eric Clapton. Muidugi Zakk Wylde. Aga plaadil on kandev roll ka kunagisel Black Sabbathi kidramehel Tony Iommil, kellele see on esimene Ozzy sooloplaat, kus ta nõustus kaasa tegema. Ozzy rõhutab intervjuudes, et ega see ei ole muidugi uus Black Sabbath, ning eks siin ole tõepoolest moodsamate aegade ja stiilide mõjutusi, aga samas, jah, Black Sabbathist ei saa üle ega ümber. Iommi käristab kitarri ka albumi kahes ehk kõige huvitavamas palas, tumedalt peibutavas loos «No Escape From Now» ning vana kooli palas «Degradation Rules».