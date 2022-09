AK ⟩ Ahto Külvet: mind huvitab muusika, mida Shazam ei tunne ja Spotify ei mängi!

Ühtlasi teeb Külvet raadiosaateid, käib pidudel plaate mängimas, kirjutab aeg-ajalt vinüüliteemalisi artikleid ning korraldab Tartus rahvusvahelist vinüülifriikide konverentsi, mis toimus tänavu juba kaheksandat korda, sedapuhku nime all «Plaadipo(e)eetika».

Kui me temaga pikemaks jutuajamiseks mõlemale sobivat aega püüdsime leida, selgus, et seda oleks kõige parem teha neil ainsatel tundidel ööpäevast, mil inimesel ka tegelikult aega on. Meie vestlus algas Tartus tema Tähe tänava kauplus-salongis kolmveerand tundi peale südaööd.

Oleme siin ümbritsetud tuhandetest vinüülplaatidest, neid leidub nii vitriinidel, riiulites, kastides kui ka toanurkadesse ning laudadele ja toolidele laotud kuhjades. Millega te õigupoolest tegelete?

Minu tegevus tugineb kolmele vaalale. Esiteks Psühhoteek, mis on pood. Ma ei pea poodi selleks, et palju asju müüa ja sellega rikkaks saada. See on ikkagi -teek ehk koht, mis on ühtaegu varamu ning infopunkt. Teiseks Psühhodisko – ehk üritused, kus käin plaate mängimas. Ning kolmas on Psühhovisioon – ehk siis hea sõna levitamine: minu tehtud raadiosaated ning kirjutatud artiklid.

Kõik need kolm toidavad üksteist. Kui ma mängin pidudel ja raadios muusikat, siis annab see inimestele võimalusele seda avastada. Kui räägin plaatidest, siis oskavad inimesed neid otsima ja ostma tulla.

See on ühtaegu elustiil ja töö?