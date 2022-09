AK ⟩ Noored hinged tähendust otsimas

Piiblist tuntud Koguja oli küllap noorena tavaline poiss, ehk eakaaslastest tarkuse poolest sammukese ees. Ta rajas kodasid, aedu ja linnu, omas vara ja võimu, koges vaimseid ja füüsilisi naudinguid ning nentis eluõhtul, et kõik see oli tühi töö ja vaimunärimine.

Võimalik, et hetkes elamine (sest pole ju mõtet kuhugi pürgida, kui niigi kõik õige pea lõpeb) ja olemine teadlikult osa mittemiskist on inspireeritud sealsest meelsusest. Nii või teisiti vastandub Pierre Anthon oma kaaslastele ja kogu keskklassilikule saavutusvajadusele. Tema mõtteviis on nii raamidest väljas, kui vähegi saab, ja sellega ärritab ta tervet seitsmendat klassi.

Poiss muudab naeruväärseks teiste unistused ja pürgimused, soovi kellekski saada, tühiseks esimesed armumised. Nad hakkavad märkama oma koduümbruse armetust. Võimalik, et ka oma koduse elu armetust. Ja see on valus. Kas ignoreerida klassivenda või panna teda oma sõnu tagasi võtma? Lugeja näeb, kuidas vastu astumine ebamugavale tõele(?) liidab väga erineva loomuse ning taustaga noori. Tekib kollektiiv, õigemini kamp, kes ei otsi nõu ja abi väljastpoolt, vaid on valmis iseenese tarkusest asjad paika panema.