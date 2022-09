AK ⟩ Mis saab purunenud illusioonidest?

Elame turunduse kõrgajal, mil igal brändil – aga muuhulgas üha sagedamini ka loodetaval menufilmil ja -raamatul – peab olema oma slogan, mille funktsioon on ­tekitada potentsiaalsetes tarbijates huvi ning ideaalis ilmselt ka emotsionaalset sidet. «Vaikse ookeani» tagakaane ülaosast leiame kaks teose sisust välja tõstetud lauset: «On nii palju, mida me oma vanematest ei tea. On nii palju, mida nad ei tea, et me teame».

See tundub väga ­õnnestunud valik: ei anna teosest ­midagi üleliia ära ega lugejale ette, küll aga pakub samastumisvõimalust ning peibutab eeldatava põnevusega. Sest mille või kellega me siin ilmas üldse suhestume ja samastume, kui mitte oma esivanemate ning järeltulijatega?

Ilukirjanduslikel perekonna­lugudel on seljataga rikas ja väärikas ajalugu, millele mõeldes meenub meist paljudele ilmselt kõigepealt Lev Tolstoi «Anna Karenina» krestomaatiline avalause: «Kõik õnnelikud perekonnad on ­üksteise sarnased, iga õnnetu perekond on isemoodi õnnetu.» Nõustume siis ­sellega või mitte. (Mina näiteks eriti ei nõustu, aga see pole praegu oluline).