ARVUSTUS ⟩ VAT Teatri sõnastamatu lavastamise meistriklass

Kui keegi veel aru ei saanud, mida senine targutus tähendab, siis see on kiitus VAT Teatri trupile Camus’ teksti valimise ja lavale toomise eest. See on algus sedasorti arvustusele, mis ei räägi mitte laval nähtust ja tehtust, vaid mõtteist ja tunnetest, mida lavastus tekitas. Nii nagu Camus peidab mõtteid tühiste detailide taha, nii tahaks ka muljeid peegeldav arvustaja aina heietada pisiasjadest ja -seikadest. Kui Meursault oleks jutustanud, kuidas ta enne inimese tapmist teatris käis, oleks ta kindlasti maininud ka toole, mis pikemate jalgadega külastaja jaoks liiga tihedasti koos. Ja seda, et saalis oli ebaharilikult palju noori inimesi. Vähemalt need kolm koolinoort, kes olid minu kõrval, ei olnud tulnud õpetaja sunnil.