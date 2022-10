INTERVJUU ⟩ Tulevikutäht Henri Christofer Aavik: mind on alati rohkem paelunud pillid koos kui üks eraldi

Erinevalt vennast on Henri Christoferi Eestis näha ja kuulda olnud veel võrdlemisi vähe – ta on aastaid ära olnud õppimas: pikemat aega Saksamaal Weimari muusikakõrgkoolis, vahetusõpilasena Šveitsis Zürichi kunstide koolis ja nüüd Amsterdamis ja Haagis.

Konkursi puhul on minu jaoks kõige tähtsam eneseareng. See on selline eriolukord, kus tuleb kontsentreerida kõik hetke oskused, ja selletõttu viib see edasi jõulisemalt ja võib-olla kiiremini. Võistluse aspektile katsun seal mitte nii palju mõelda. Ja muidugi on konkursi suur väärtus kohtumised inimestega. Tekivad uued kontaktid ja näed, mida teised teevad.