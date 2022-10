Sass Henno täitis bestselleri järjega vana lubaduse

Üks selle aasta ootamatumaid kirjandussündmusi on järjeloo ilmumine Sass Henno fenomeniks osutunud 2005. aasta menuromaanile «Mina olin siin». Nagu esimene romaan, on ka «Mina olin siin 2. Tagasitulek» tõusnud kiiruga müügiedetabelitesse. 40-aastasele kirjanikule tundub tema kuritegeliku sisuga romaanide edu hämmastav – teose «Mina olin siin» kirjutas Henno algusest peale selliseks, nagu tema meelest üks konventsionaalne «hea romaan» olema ei peaks.