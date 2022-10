Übermensch Paides: palju sõnu mitte millestki

Seejuures suisa sedavõrd geniaalne, et mul on tahtmine tagasi Paidesse sõita, veel teinegi kord lavastust vaadata, aga sedakorda psühhootiliselt kaasa naerda kõigele, suuresti hoolimatult, mida Johannes Richard Sepping järgmisena ütleb. Et ma saaks täie tõsidusega hüüda: ma sain viimaks naljast aru!

Johannes Richard Sepping seisab üksi laval ja naerab. Ja siis ta püüab vaatajaid samuti naerma ajada. Friedrich Nietzsche on selle kohta öelnud, küll mitte «Übermenschis», et mees, kes naerab üksi, kannatab nii sügavalt, et on sunnitud naeru välja mõtlema. Ja seda Sepping laval teebki – leiutab naeru.