Laupäeval, 1. oktoobril avati Eesti Rahva Muuseumis näitus «Põlev mees Peeter Mudist», mis on pühendatud kunstniku 80. sünniaastapäevale. Eksponeeritud on ligi 60 maali ja paarkümmend skulptuuri. Avamisel esietendus Triinu Upkini lavastus «Öö on lühike, päev on pikk, pintsel on paras».