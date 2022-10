ARVUSTUS ⟩ Mart Sander šokeerivast Marilyn Monroe filmist: tegelik koletis on Hollywood

Eelmisel nädalal Netflixi ekraanidele jõudnud «Blondiin» on filmiandmebaasi IMDb andmeil praegu maailma kõige populaarsem film. Samas on selle hinne tähelepanu keskmes oleva filmi kohta üllatavalt madal: kümnepalli süsteemis 5,6. Kõige rohkem on film vaatajatelt teeninud ühtesid ning seda hinnangut on jaganud ka paljud kriitikud, kes sageli ei hoia filmi materdamisel kokku negatiivseid epiteete või loobuvad demonstratiivselt üldse filmi kui sexploitation'i arvustamisest.