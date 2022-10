INTERVJUU ⟩ Jakob Juhkamile tänapäevane turunäituse stiil ei istu

Juhkam andis pisut üle kuu aja eest välja sooloalbumi «L», mida on üsna üksmeelselt kiitnud kõik Eesti väljaanded. Jakob Juhkam on ka mees, kelle kohta öeldakse viimasel ajal järjest sagedamini, et ta on Eesti parim teatrihelilooja. Ka Ugalas ei ole ta juhuslikult: 8. oktoobril esietendub Ugalas lavastaja Ringo Ramuli ja dramaturg Priit Põldma «Kolm ahvi». See on trupi ühisloominguna sündiv lavastus, kus Terje Penniega kohtuvad äsja Ugalaga liitunud noored näitlejad Margaret Sarv, Alden Kirss ja Jass Kalev Mäe. Jakob Juhkam on tüki helilooja ja muusikaline kujundaja.