Äsjalõppenud Matsalu loodusfilmide festivalil ühe kahest parima montaaži auhinnast võitnud film «Elevant ja termiit» täidab kõiki ootusi, mida ühele loodusfilmile seada. See on huvitav, õpetlik, kaadrid on seatud terviklikuks looks. Victoria Stone’i ja Mark Deeble’i filmi «Elevant ja termiit» oleks õpetlik vaadata kohalikel jahimeestel, kes arvavad, et hundid ja karud tuleks hävitada. Või ka metsameestel, kelle meelest võsa on niisama hea kui põlislaas.