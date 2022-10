KULTUURIS KUUM ⟩ Psühholoog Indrek Linnuste kogub vaimse häirega inimeste loodud kunsti

Oktoober on vaimse tervise kuu! Postimehe kultuuritoimetuse taskuhäälingus «Kultuuris kuum» on külas psühholoog ja teoloog Indrek Linnuste (MTÜst Amanita), kes üle kümne aasta on kogunud eriliste inimeste maale ehk autsaiderkunsti. Linnuste kogutud teoseid on võimalik näha Pärnus Nooruse Majas ning 8. oktoobrist Fotografiskas. Linnustega vestleb Ralf Sauter.