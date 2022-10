Estonia kontserdisaalis kõlab suurepärase John Cage'i elektronmuusika

Eesti uue muusika alustalad Ansambel U: ja Eesti Elektroonilise Muusika Seltsi Ansambel jagavad Estonia kontserdisaalis lava Tallinna Ülikooli koreograafiatudengite ning Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia CoPeCo-programmi üliõpilastega. Lisaks neile on laval muljet avaldavas koguses kõikvõimalikku uue muusika esitustehnikat, mitu klaverit ning eriskummalisi muusikainstrumente – kõike seda on võimalik näha ja kuulda 9. oktoobril kell 19.00 Estonia kontserdisaalis, kus fookuses on John Cage’i looming.